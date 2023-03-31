Многофункциональный комплекс "Центр на Спартаковской" реконструируют – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многофункциональный комплекс "Центр на Спартаковской" в Басманном районе реконструируют. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время площадь объекта, расположенного по адресу Спартаковская площадь, владение 16/15, строение 1–6, 15, 17, составляет порядка 13,6 тысячи квадратных метров", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что в планы по строительству входит создание атриума и постройка наземной парковки.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что инвестором выступит ООО "Ритеил Стандарт – Новороссийск". На территории участка можно будет разместить офисы, магазины, объекты общепита, культурно-досуговой деятельности, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница, состоящая из 63 номеров.

Пятова добавила, что суммарная поэтажная площадь центра увеличится после обновления и составит более 24,5 тысячи квадратных метров. Под гостиницу будет отведено 2,2 тысячи квадратных метров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что реорганизацией участка бывшей промзоны № 37а Южное Очаково займется инвестор, который до этого подавал заявку на заключение договора о комплексном развитии территории.

Он добавил, что после завершения работ над проектом в городе появится более трех тысяч новых рабочих мест.



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