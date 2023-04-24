Заселение новостроек по реновации стартовало в Бабушкинском районе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На улицах Радужной и Осташковской в Бабушкинском районе несколько недель назад стартовало заселение новостроек по программе реновации. Квартиры предложили 1,6 тысячи москвичей из девяти старых домов на улицах Искры и Летчика Бабушкина, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, за этот период около 65% из этих людей определились с выбором, при этом первые семьи уже заключили договоры на новое жилье.

"Предложения равнозначного жилья в новостройке по адресу Радужная улица, дом 18, получили 465 человек, а в доме 9, корпусе 2, на Осташковской улице – свыше 1,1 тысячи жителей. Из них более 1 000 горожан уже выбрали квартиры для переезда и сейчас оформляют необходимые документы, а 76 москвичей заключили соответствующие договоры", – цитирует Гамана портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что такой оперативности получилось достичь из-за качественного строительства и цифровизации некоторых этапов переселения. Так, через сервис "Помощь при переезде по программе реновации" москвичи, у которых есть учетная запись на mos.ru, могут отправить заявку на осмотр квартиры, прием к нотариусу и подписание договора. Кроме того, через портал можно загрузить все документе в электронной форме.

"Помощь при переезде по программе реновации" расскажет о всей информации о переселении и подготовит москвичей к данным мероприятиям. Вместе с этим на первых этажах новостроек работают центры информирования по переселению.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин поделился, что в Бабушкинском районе первые дома начали расселять еще в июне 2018 года. По его словам, жители 20 домов уже отметили новоселье или оформляют необходимую документацию для переезда. Первый этап программы реновации там выполнен уже на 85%.

Ранее зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что в столичном районе Коньково возведут жилой комплекс с подземной автостоянкой. Объект будет состоять из четырех корпусов общей площадью 55 тысяч "квадратов". В корпусах расположатся 560 квартир.