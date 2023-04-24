"Sminex-Интеко" увеличит свой объем строительства в Москве на 50%

Изображение клубного дома "Обыденский № 1" на Остоженке. Пресс-служба "Sminex-Интеко"

В ближайший год "Sminex-Интеко" планирует приступить к возведению пяти новых проектов общей площадью 300 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба компании.

"По итогам 2022 года компания стала лидером по вводу элитной и премиальной недвижимости в Москве, завершив строительство 118 тысяч квадратных метров. Мы создаем комфортную и престижную среду для жизни, уделяем внимание каждой детали и каждому виду работ – от благоустройства зеленых дворов до создания сложных фасадов и роскошных лобби", – отметил вице-президент "Sminex-Интеко" по строительству Селим Демиралай.

Во втором квартале 2023 года "Sminex-Интеко" начинает строительство клубного дома "Обыденский № 1" в лучшей части Остоженки и делового центр TWIST в 30 метрах от станции метро "Савеловская", а в перспективе года – элитные кварталы "Тишинский бульвар" и "Фрунзенская 30", третья очередь квартала West Garden в Раменках.

Также в активной фазе строительства 7 проектов площадью 430 тысяч квадратных метров: в ближайшие месяцы в премиальном квартале ONEST на Пресне стартует возведение надземных этажей, а в элитных особняках "Ильинка 3/8" в 160 метрах от Красной площади строители завершают монолитные работы и готовятся к созданию фасадов из натурального камня с барельефами.



На площадках "Достижения" в Останкино и "Лаврушинского" в километре от Кремля рабочие вскоре приступят к отделке мест общего пользования и благоустройству территории. "Sminex-Интеко" завершил создание нового фундамента клубного дома "Чистые Пруды" и готовится к возведению этажей по методу up-down, который позволяет строить одновременно вверх и вниз и сокращает сроки строительства, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура утвердила концепцию квартала "Тишинский бульвар" в историческом районе Тишинка в центре Москвы. Он будет состоять из 14 зданий высотой от 3 до 25 этажей, выполненных с использованием разных архитектурных решений. Его общая площадь составит 126 тысяч квадратных метров.

Помимо жилой недвижимости, в квартале появятся офисы и магазины. А на прилегающей территории обустроят двор-парк площадью 2 гектара с прогулочной зоной, прудами и сухим фонтаном. Также там появятся спортивные площадки и детские пространства.

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