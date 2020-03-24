В Москве установят памятник Михаилу Ульянову

Фото: ТАСС/Роман Денисов

В Москве установят монумент народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Президиум правительства Москвы принял распоряжение по поручению Владимира Путина.

Памятник установят в парке "Михайловский сад" в Замоскворечье между улицами Бахрушина и Татарской недалеко от театрального музея имени Бахрушина. Работы над памятником должны завершить до конца 2022 года, деньги выделят из городского бюджета.

Михаил Ульянов (1927-2007) – советский и российский актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), премии президента РФ (1999) и других наград.

Сыграл десятки ролей в театре и кино. Среди наиболее известных киноролей – Георгий Жуков ("Освобождение" и еще порядка 20 военных фильмов), Егор Трубников ("Председатель"), Дмитрий Карамазов ("Братья Карамазовы"), генерал Григорий Чарнота ("Бег"), драматург Ким Есенин ("Тема"), Сергей Абрикосов ("Частная жизнь"), бывший муж Он ("Без свидетелей"), Иван Афонин ("Ворошиловский стрелок"), вор в законе Отец ("Антикиллер").

С 1987 года Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. В 1986-1996 годах являлся председателем Союза театральных деятелей России (затем до конца жизни был его почетным председателем).

Умер в Москве 26 марта 2007 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Мемориальная доска в память об актере установлена в столице в 2009 году на Большой Бронной улице, доме 29. Памятники артисту установлены в Омске и Таре – городе в Западной Сибири, откуда он родом. Также его именем назван Омский государственный Северный драматический театр.