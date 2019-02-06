Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике Михаилу Ульянову в Москве

Владимир Путин поручил властям Москвы рассмотреть возможность установки памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Михаил Ульянов – народный артист Советского Союза и Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии "Золотая маска", почетный председатель Союза театральных деятелей свободной России и художественный руководитель Театра имени Вахтангова.
За полвека успел сыграть в десятках фильмов и спектаклей. В частности, известен по ролям в фильмах о Великой Отечественной войне ("Живые и мертвые", сага "Освобождение"), в экранизациях классики ("Бег" и "Братья Карамазовы"), в режиссерских дебютах (сыграл в "Егоре Булычове и других" – первой работе Сергея Соловьева). Написал книги "Моя профессия" (1975), "Работаю актером" (1987), "Возвращаясь к самому себе" (1996), "Приворотное зелье" (2001), "Реальность и мечта" (2007).
26 марта 2007 года Михаил Ульянов скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Мемориальная доска в память об актере установлена в столице в 2009 году на Большой Бронной улице, дом 29. Памятники артисту установлены в Омске и Таре – городе в Западной Сибири, откуда он родом. Также его именем назван Омский Государственный Северный драматический театр.
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