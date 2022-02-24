Торгово-деловой центр появится на месте недостроенного здания в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Торгово-деловой центр появится на месте недостроенного здания площадью 0,7 гектара в столичном районе Печатники, сообщил комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Объект расположится по адресу улица Полбина, владение 21. Разрешение на завершение строительства в течение трех лет выдала Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК).

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, функциональное назначение торгово-делового центра позволит разместить в нем объекты торговли, офисы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь объекта увеличится до 25 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в поселении Первомайском в ТиНАО планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с расширенной функцией. Общая площадь объекта составит 4 тысячи 450 квадратных метров.

