275 машино-мест выставлены на продажу в 10 округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выставила на продажу 275 машино-мест на многоуровневых наземных и подземных парковках. Принять участие в торгах могут как физические лица, так и представители бизнеса. Об этом со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова сообщает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, подобные машино-места пользуются спросом у горожан. Так, в 2021 году на торгах реализовали 6,5 тысячи объектов, что на 4 тысячи превышает объемы 2020 года.

"Уровень конкуренции в среднем составил четыре участника на лот. В настоящее время на торги выставлено 275 машино-мест, их площадь варьируется от девяти до 50 квадратных метров", – отметил Щербаков.

Выставленные на продажу машино-места находятся в 10 столичных округах: 61 объект на торги выставят в ЗАО, еще 39 парковочных мест продают в ЦАО, СВАО и ЮЗАО. В ВАО расположены 37 выставленных на торги мест, в СЗАО – 24. Продают парковочные места и в САО: там планируют реализовать 17 объектов, еще 14 – в ЮВАО, 3 – в ЮАО и 2 – в ТиНАО.

Наиболее низкая стартовая цена определена за парковочное место площадью 12,9 квадратного метра в подземном паркинге на улице Амурской в Гольянове. Она составляет 169 тысяч рублей. Самым дорогим стал объект площадью 50,2 квадратного метра, расположенный на Рублевском шоссе. Его оценили в 3,4 миллиона рублей.

Торги состоятся в марте и апреле и пройдут в формате аукциона. Публично объявлять предложения, а также осуществлять продажу без объявления цены не планируют. Организатором торгов выступает департамент по конкурентной политике.

Ранее сообщалось, что на улице Грузинский Вал в Пресненском районе столицы появилась бесплатная автостоянка на 100 машино-мест. В прошлом на этом месте была закрытая коммерческая парковка, оборудованная навесами и огороженная металлическим забором.