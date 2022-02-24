Кинопарк планируют построить в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ТиНАО планируют построить площадку для съемок фильмов. Кинопарк расположится в поселении Краснопахорском, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"В скором времени тут может появиться кинопарк, который будет представлять единый городской кластер, где смогут работать российские и зарубежные кинопроизводители. Стоит отметить, что подобные объекты важны для развития культуры города", – приводятся слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.

До кинопарка можно будет добраться на наземном общественном транспорте по Калужскому шоссе, в том числе от станции метро "Коммунарка".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти решили создать кинопарк на территории ТиНАО площадью около 150 гектаров. По словам мэра, на этой территории есть все необходимое для съемок фильмов – площадки, реки, леса, поля.

Он также отметил, что специально отведенная площадка позволит сохранить постройки, создаваемые для киносъемок, а в будущем это может стать новым туристическим местом.

