Огонь семейного очага "Сердце России" зажгли во дворце бракосочетания на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский ЗАГС принял огонь с церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России", прошедшей на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Отмечается, что на площадке выставки "Россия" прошел форум "Родные – любимые", в завершении него состоялась церемония зажжения очага. Во дворец бракосочетания на ВДНХ огонь передали для распространения по регионам Центрального федерального округа.

Москва – первый регион, установивший у себя часть всероссийского очага, уточнила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Добавляется, что после церемонии зажжения огонь передали семье из Тамбовской области. Лампаду зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома, огонь в столицу привезла семья Терентьевых – священников в третьем поколении. Михаил Александрович и Екатерина Викторовна состоят в браке 25 лет, они воспитывают шестерых детей.

"Мы рады получить огонь из рук семьи Тереньтевых, с которой началась передача символичного атрибута Года семьи", – заметила Уханева.

От лампады из Мурома чашу семейного очага зажгли на главной сцене выставки "Россия", от нее огонь зажгли еще в 12 лампадках. Огонь отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию, заключили в тексте.

Большинство россиян (87%) рассказали, что одной из главных целей в жизни человека является создание семьи. По мнению 90% респондентов, в семье должен быть ребенок, а 50% опрошенных добавили, что детей должно быть трое и более.

Накануне Владимир Путин заявил, что РФ будет беречь ценности традиций семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах.

Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ