Отделка фасада здания началась в досуговом центре в Северном Бутове

Фото: Депстрой

В Северном Бутове началась отделка фасада здания культурно-досугового центра. Работы по строительству объекта завершены более чем на 50%, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Центр расположен на участке площадью 0,66 гектара по адресу улица Грина, владение 1, корпус 3. Как уточнили в департаменте, у сооружения будет три зоны: зрелищная, административная и клубная. При этом для посетителей последней сделают отдельный вход.

"Здание запроектировано таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало никаких помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий", – отметил Загрутдинов.

Так, в клубной зоне оборудуют студии раннего развития детей, живописи и графики, хореографический и музыкальный классы, а также студию декоративно-прикладного творчества.

В пресс-службе Депстроя отметили, что в зрелищной зоне будет концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В зале для проведения культурных мероприятий установят постановочное освещение.

Третью зону культурно-досугового центра отведут для административных, бытовых и технических помещений. Кроме того, вокруг здания создадут новое общественное пространство.

Ранее сообщалось, что отделка нового культурно-досугового центра "Полярный" в Южном Медведкове завершена на 40%. Площадь центра, расположенного по адресу улица Полярная, владение 9, составит около 8,9 тысячи квадратных метров. Там оборудуют пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО построят девять новых культурных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. По словам мэра, ввод объектов в эксплуатацию будет проходить с 2024 по 2028 год.

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