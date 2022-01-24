"Главclub" в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24
В столичном клубе "Главclub" на улице Орджоникидзе во время концерта Ssshhhiiittt! выявили нарушения антиковидных мер, сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора установили, что одновременно на концертной площадке находились более двух тысяч человек, что не позволяло соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, посетители находились без масок.
Романов напомнил, что за данные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а предприятию – до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток в случае выявления факта вреда здоровью людей.
Ранее сообщалось, что торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.
"Главclub" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
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