Водохранилища столичной системы перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, подготовлены к зимним условиям, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На водосборных территориях в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что для успешного прохождения половодья предстоящей весной сотрудники гидротехнических сооружений создали дополнительную свободную емкость. Она позволит исключить подтопление внепойменных участков и принять все талые воды с водосборных территорий. Их общая площадь составляет 50 тысяч квадратных километров.
"В настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", – подчеркнул Бирюков.
Чтобы спрогнозировать масштаб будущего половодья и скорректировать работу сооружений, отметил он, в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки.
Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают в себя 15 водохранилищ на территории Подмосковья, Смоленской и Тверской областей. Из них вода попадает на станции водоподготовки. В Москве их четыре – Рублевская, Северная, Западная и Восточная.
Прошлой весной пропуск весеннего половодья в столичном регионе прошел в штатном режиме. Все городские водохранилища были наполнены в достаточном объеме.
Как отмечал тогда Бирюков, во время пропуска был усилен контроль качества воды. Сотрудники лабораторий и санитарной охраны были переведены на усиленный режим работы, а также было увеличено число контрольных точек для отбора проб в притоках и устьях рек.
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