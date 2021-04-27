Бирюков заявил, что половодье в столичном регионе прошло штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе штатно завершился пропуск весеннего половодья, все городские водохранилища наполнены в достаточном объеме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму пропуск "большой воды" прошел в штатном режиме. Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий", – заявил Бирюков.

По его словам, все 15 водохранилищ в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем, которые обеспечивают водоснабжение столицы, заполнены до плановых отметок. Это дает гарантию надежного снабжения Москвы и Подмосковья питьевой водой.

"В настоящее время все водохранилища заполнены до плановых отметок. Для Москворецкой водной системы этот показатель составляет 87%, или 648 миллионов кубических метров, для резервной Вазузской системы – 88%, или 485 миллионов кубических метров", – отметил вице-мэр.

Бирюков рассказал, что во время пропуска половодья был усилен контроль качества воды. Сотрудники лабораторий и санитарной охраны были переведены на усиленный режим работы, а также было увеличено число контрольных точек для отбора проб в притоках и устьях рек.

"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 11 мая в Москве начнут планово отключать горячую воду. Это делают, чтобы подготовить отопительную систему к новому сезону и провести профилактические работы. Воду могут отключить максимум на 10 дней. Узнать точный график можно на портале mos.ru, сайте МОЭК и в мобильном приложении "Моя Москва".