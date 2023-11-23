Новый учебный корпус построят в составе Российского университета транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый учебный корпус с физкультурно-оздоровительным корпусом построят в составе Российского университета транспорта. О выдаче разрешения на возведение объекта сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый высокотехнологичный корпус Университета транспорта расположится на месте здания Института путей, строительства и сооружений. Его общая площадь составит 33,5 тысячи квадратных метров", – цитирует его пресс-служа комплекса градостроительной политики и строительства.

В стенах нового корпуса создадут все условия для образовательной и научной деятельности. Помимо удобств для студентов, там разместятся учебные аудитории, коворкинги, компьютерные классы и другие пространства. Посещать занятия в здании смогут одновременно до трех тысяч человек.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, учебный корпус будет соединен небольшой галереей с четырехэтажным ФОК. На первом этаже студенты смогут заниматься тяжелой атлетикой, стрельбой из пневматического и лазерного оружия, на втором – гимнастикой, играть в футбол, баскетбол и волейбол и плавать в бассейне.

"На третьем разместятся медицинско-восстановительный центр с кабинетами врача, массажиста и помещениями сауны, зал единоборств и демонстрационный универсальный спортзал со смотровым балконом для болельщиков на уровне четвертого этажа", – рассказал он.

Для людей с ограниченными возможностями в корпусе создадут необходимые условия. На территории подземной парковки на 72 места порядка пяти отведут для маломобильных посетителей.

С начала 2023 года в Москве сдали в эксплуатацию 59 объектов образования. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч "квадратов".



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