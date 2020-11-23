Власти Москвы объяснили, зачем изменили условия смены функционала земли

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Введение повышающих коэффициентов при смене вида разрешенного использования земельных участков в Москве позволит создать баланс между строительством жилья и объектов, которые предоставят рабочие места. Об этом заявили представители департамента городского имущества Москвы.
В пресс-службе ведомства отметили, что изменения нужны для того, чтобы стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов. Кроме того, по словам специалистов, они снизят дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, находящейся вне ТТК.
"Изменения сделаны с целью сбалансировать строительство, чтобы в городе было как можно больше многофункциональных зон, объединяющих жилье с рабочими местами и социальной инфраструктурой", – пояснили в департаменте.
В результате для тех проектов, где будет экстремально высокая плотность застройки и не предусмотрено создание каких-либо мест приложения труда, введут повышающие коэффициенты. При этом, если застройщик предусмотрит многофункциональные проекты, то его освободят от платы за изменение вида разрешенного использования, пояснили специалисты.
До 19 ноября плата за изменение вида разрешенного использования устанавливалась в процентах кадастровой стоимости земли, а размер ставки мог зависеть от плотности застройки. Теперь размер платежа установлен из расчета за один квадратный метр площади нового строительства.
Ранее МГД приняла закон о продлении налоговых льгот для организаций столицы. Отмечалось, что закон распространяет порядок налогообложения по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости на объекты недвижимого имущества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: