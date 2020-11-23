Власти Москвы объяснили, зачем изменили условия смены функционала земли

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Введение повышающих коэффициентов при смене вида разрешенного использования земельных участков в Москве позволит создать баланс между строительством жилья и объектов, которые предоставят рабочие места. Об этом заявили представители департамента городского имущества Москвы.

В пресс-службе ведомства отметили, что изменения нужны для того, чтобы стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов. Кроме того, по словам специалистов, они снизят дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, находящейся вне ТТК.

"Изменения сделаны с целью сбалансировать строительство, чтобы в городе было как можно больше многофункциональных зон, объединяющих жилье с рабочими местами и социальной инфраструктурой", – пояснили в департаменте.

В результате для тех проектов, где будет экстремально высокая плотность застройки и не предусмотрено создание каких-либо мест приложения труда, введут повышающие коэффициенты. При этом, если застройщик предусмотрит многофункциональные проекты, то его освободят от платы за изменение вида разрешенного использования, пояснили специалисты.

До 19 ноября плата за изменение вида разрешенного использования устанавливалась в процентах кадастровой стоимости земли, а размер ставки мог зависеть от плотности застройки. Теперь размер платежа установлен из расчета за один квадратный метр площади нового строительства.

Ранее МГД приняла закон о продлении налоговых льгот для организаций столицы. Отмечалось, что закон распространяет порядок налогообложения по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости на объекты недвижимого имущества.