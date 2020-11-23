Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации в Бескудникове

14:28
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проект стартового дома по программе реновации в Бескудниковском районе утвержден. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что дом с подземным паркингом появится по адресу Бескудниковский бульвар, владение 52. Проектировщиком проекта стал "Моспроект-2" имени Посохина.
"Фасады облицуют клинкерным кирпичом светло-бежевого, серого и темно-коричневого цветов. Жилой комплекс общей площадью 25 тысяч квадратных метров будет иметь четыре разноэтажные секции", – уточнил Кузнецов.
Он добавил, что при проектировании здания учитывались современные стандарты домостроения. Благодаря им создаются комфортные жилые пространства, предусматривающие корзины для кондиционеров, входные группы с необходимыми помещениями.
Отмечается, что последние будут организованы на "нулевой отметке". Это позволит беспрепятственно передвигаться маломобильным группам граждан, а также обеспечит двойной проход либо на улицу, либо во внутренний двор, где будут обустроены игровые и спортивные площадки, а также зона отдыха.
Ранее в районе Ростокино участники программы реновации начали переезжать новостройку, которая находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14.
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