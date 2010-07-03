Теплоход "Московский эколог" откроет экомаршруты по Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теплоход "Московский эколог" с просветительским экомузеем на борту откроет экскурсионные маршруты по реке Москве, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На нижней палубе теплохода создан уникальный музей Москвы-реки, передает "Интерфакс". В зале представлены экспонаты, которые могут помочь в изучении географии реки и истории возникновения города.

Посетители узнают об инженерном освоении реки, строительстве уникального канала, который соединил Москву с Волгой. Два стенда посвящены подводным обитателям реки и ее птицам.

Начальник эколого-просветительского центра "Московский эколог" Илья Демченко добавил, что музей откроет интерактивное пространство, где можно не только ознакомиться с устройством капитанской рубки, но и попробовать себя в роли капитана. Благодаря современному оборудованию создается эффект присутствия.

По его словам, в музее также можно найти настоящие скафандр и якорь начала 20 века. Кроме того, на судне есть пять интерактивных информационных панелей для изучения мостов, долин реки и навигационных экологических маршрутов, отметил Демченко.

Судно построено в 2012 году на Шиморском судостроительном заводе, оно вмещает до 40 пассажиров. Власти столицы решили создать создать на борту теплохода уникальный эколого-просветительский центр.