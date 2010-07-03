Почти 60 судов прошло по восстановленному участку канала имени Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Почти 60 судов прошло с 16 августа по участку канала имени Москвы, восстановленному после январской аварии. Об этом сообщил глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
"Навигация, по большому счету, открыта в полном объеме", – отметил он, уточнив, что все-таки есть небольшое ограничение, так как "на участке, который был до недавнего времени аварийным, невозможно расхождение судов". Как пояснил Елянюшкин, пока схема движения судов между шлюзами № 7 и 8 такова: сперва они "шлюзуются с верхнего бьефа вниз, в центральный бьеф", а затем "шлюзование происходит в обратном направлении". Руководитель организации подчеркнул, что эта временная схема "серьезного ограничения не накладывает".
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе канала, с начала навигации, то есть с 16 по 20 августа, по участку прошло в общей сложности 58 судов: около 30 грузовых, семь пассажирских, а также 20 технических и маломерных.
В частности, за минувшие сутки по ранее закрытому участку пропустили 16 судов. Из них – 12 грузовых, три пассажирских и одно техническое. Перевезено почти десять тысяч тонн грузов, добавили в пресс-службе.
16 августа возобновилось движение судов на участке канала имени Москвы между шлюзами № 7 и 8, где в начале года произошла авария. Первым по вновь открытому участку прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал".
Участок находится под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения, чтобы избежать нештатных ситуаций.
Прорыв дамбы канала имени Москвы произошел 10 января. Потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель, поэтому проезд по нему на некоторое время пришлось закрыть. В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было автомобилей.
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