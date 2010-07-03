Движение судов возобновили после аварии на канале имени Москвы

16:25
16:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение судов возобновили на участке канала имени Москвы, где в начале 2019 года произошла авария, сообщает Агентство "Москва".
16 августа снова поехали суда между шлюзами № 7 и 8. Отмечается, что первым прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал".
Таким образом, завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после ЧП, причиной которой стали некачественно оборудованные в 2000 году защитный глиняный экран и пазухи дамбы, сообщили в ФГБУ "Канал имени Москвы".
Пока что канал на этом участке используется под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения, чтобы избежать нештатных ситуаций.
Отмечается, что сейчас завершены все основные строительно-монтажные работы. До ноября предстоит восстановить проектное положение оптико-волоконной линии для обеспечения связи диспетчерских служб, а также провести испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.
Утром 10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. Движение транспорта в тоннеле под каналом на Волоколамском шоссе закрывали.
В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было автомобилей.
В связи с происшествием в Тушинском тоннеле был создан оперативный штаб. Его возглавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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