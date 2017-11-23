Большая театральная арка появится в Москве к фестивалю "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Огромная театральная арка появится на Тверской площади. Всего к фестивалю "Путешествие в Рождество" их установят восемь, и эта станет самой большой.

Арки стилизуют под фасады главных театров Москвы. Самая большая инсталляция на Тверской площади высотой 20 метров будет представлять собой два ряда по 10 колонн, которые растянутся на 70 метров вдоль проезжей части. Она станет отсылкой к театру "Эрмитаж", сообщает Агентство "Москва".

Объекты появятся на Пушкинской, Театральной, Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, в Газетном и Камергерском переулках. Две симметричных 25-метров световых конструкции у выездов из переулков на Тверской выполнят в стиле здания МХТ имени Чехова. Главной особенностью станет гирлянда в виде пышного занавеса на арке со стороны Камергерского переулка.

Арка на Манежной площади напомнит о Малом театре на Ордынке. Напротив Большого театра установят арку шириной 15 метров, которая будет словно отражать его колоннаду и фасад. На Театральной площади горожане увидят купол диаметров 17 метров. На его создание специалистов вдохновила роспись потолка Большого театра.

Для создания таких арок задействуют около миллиона лампочек. Энергопотребление самой большой арки не будет выше 40 киловатт, поскольку для конструкции используют светодиодные лампы.

Включаться арки будут сами в темное время суток. Украшения останутся в столице до конца фестиваля.

Пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в городе на 69 площадках с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года. Тема мероприятий – представления и спектакли: 2018 год в России – Год театра. Гостей ждут концерты, театрализованные программы, выступления театральных коллективов из России и Европы.