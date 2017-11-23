Согреться и перекусить смогут москвичи с декабря в двух шатрах на Поклонной горе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Согреться и перекусить горожане смогут в двух пунктах обогрева на Поклонной горе с конца декабря. На площадке фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" теплый шатер появится впервые. Войти туда одновременно смогут 150 человек. Второй пункт обогрева разместят на Входной площади парка, там смогут разместиться 50 гостей.

Высота шатра составит пять метров, диаметр – 15 метров. Войти туда можно будет бесплатно. В пунктах обогрева установят тепловые пушки, чтобы там держалась плюсовая температура, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Установят их 28 декабря, а демонтируют не позже 8 января. В обоих шатрах будут платные кафе. В первом посетителей ждут чай, кофе или безалкогольный глинтвейн, а также фирменное блюдо фестиваля – горячий сэндвич с мороженым "Ледовая Москва". Это два хлебных тоста с горячей корочкой и начинкой из пломбира, спресованные под высокой температурой. Гости смогут ознакомиться и с кухней стран, участвующих в ЧМ-2018. В кафе во втором пункте будут доступны сэндвичи, хот-доги и горячие напитки.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" состоится в Москве в третий раз. В 2017 году он посвящен культуре, традициям и кухне стран – участниц ЧМ-2018. На Поклонной горе можно будет увидеть ледяную Биг-Бен, Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам-де-Пари, статую Христа Искупителя.

В центре города для зимнего отдыха откроют 240 объектов. Это лыжные трассы, горки, катки. С 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года на специальных площадках подготовят культурно-спортивные мероприятия.

А с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года в столице ожидается пятый фестиваль “Путешествие в Рождество”. Его темой выбрали представления и спектакли, поскольку 2018 в России станет Годом театра. Для гостей организуют 69 площадок с концертами, театрализованными программами и выступлениями отечественных и европейских театральных коллективов. По случаю мероприятий 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица и улица Охотный ряд будут пешеходными.