Более 200 объектов для зимнего отдыха москвичей откроют в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для зимнего отдыха горожан в центре столицы подготовят 240 объектов: катков, горок и лыжных трасс. В период новогодних праздников – с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года – на катках и специальных площадках будут проводить культурно-спортивные мероприятия.
Список мест для зимнего отдыха опубликовала префектура ЦАО, сообщает "Вечерняя Москва". В их числе, уточнили в префектуре, – 15 катков с искусственным льдом и еще 74 с естественным льдом, а также 34 ледовые горки, пять лыжных трасс, 111 площадок для зимних видов спорта и один объект для катания в экипаже и на санях. Отмечается, что в праздники москвичей будут ждать в общей сложности 240 объектов для приятного и активного отдыха на свежем воздухе.
Как сообщили в префектуре ЦАО, места зимнего отдыха подготовят на базе дворовых спортивных площадок, а также в парках и на территориях школ, спортивных учреждениях и на акваториях столичных водоемов.
"Все места зимнего отдыха должны быть безопасными, а культурные программы – интересными для детей и родителей. Впереди новогодние праздники и каникулы. Готовиться нужно уже сейчас", – рассказал префект центрального округа Владимир Говердовский. Он подчеркнул, что особенно важно обеспечить качество льда катков на дворовых территориях и создать комфортные условия для зимнего отдыха жителей ЦАО неподалеку от дома.
В праздничные дни на дворовых катках и площадках проведут множество разнообразных культурно-массовых мероприятий, включая мастер-классы, конкурсы, викторины, театрализованные представления. Любителей спорта порадуют турниры по хоккею и футболу на снегу, фитнес-зарядки и эстафеты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: