Более 200 объектов для зимнего отдыха москвичей откроют в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для зимнего отдыха горожан в центре столицы подготовят 240 объектов: катков, горок и лыжных трасс. В период новогодних праздников – с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года – на катках и специальных площадках будут проводить культурно-спортивные мероприятия.

Список мест для зимнего отдыха опубликовала префектура ЦАО, сообщает "Вечерняя Москва". В их числе, уточнили в префектуре, – 15 катков с искусственным льдом и еще 74 с естественным льдом, а также 34 ледовые горки, пять лыжных трасс, 111 площадок для зимних видов спорта и один объект для катания в экипаже и на санях. Отмечается, что в праздники москвичей будут ждать в общей сложности 240 объектов для приятного и активного отдыха на свежем воздухе.

Как сообщили в префектуре ЦАО, места зимнего отдыха подготовят на базе дворовых спортивных площадок, а также в парках и на территориях школ, спортивных учреждениях и на акваториях столичных водоемов.

"Все места зимнего отдыха должны быть безопасными, а культурные программы – интересными для детей и родителей. Впереди новогодние праздники и каникулы. Готовиться нужно уже сейчас", – рассказал префект центрального округа Владимир Говердовский. Он подчеркнул, что особенно важно обеспечить качество льда катков на дворовых территориях и создать комфортные условия для зимнего отдыха жителей ЦАО неподалеку от дома.



В праздничные дни на дворовых катках и площадках проведут множество разнообразных культурно-массовых мероприятий, включая мастер-классы, конкурсы, викторины, театрализованные представления. Любителей спорта порадуют турниры по хоккею и футболу на снегу, фитнес-зарядки и эстафеты.