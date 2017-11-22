Самая большая ледяная горка столицы откроется во время зимнего фестиваля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Самая большая ледяная горка столицы появится откроется между площадью Революции и Манежной площадью. Ее зальют во время фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартует 22 декабря.
По данным организаторов, высота аттракциона составит восемь метров, а длина 100 метров. "Как и в прошлом году, горку сложат из прозрачных ледяных блоков, привезенных из далеких озер Первоуральска. Борта горки будут украшены витиеватой резьбой, над которой потрудится целая бригада опытных мастеров", – цитирует представителей оргкомитета Агентство "Москва".
Также сообщается, что на улице Новый Арбат откроется масштабный сноуборд-парк для детей и взрослых. Там оборудуют рампу с трюковыми конструкциями для профессионалов и горку для начинающих спортсменов.
"Аллею зимних игр" создадут на Тверском бульваре. Там появятся снежковый тир, площадка для сноубординга и другие зимние развлечения.
Темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр. Этому виду искусства посвящен 2018 год в России. Всего по городу с 22 декабря по 14 января будут работать 69 праздничных площадки. Из них 21 – в центре столицы. Ежедневно с 10:00 до 23:00 там будут проходить различные мероприятия, а 31 декабря посетить программу можно будет с 10:00 до 03:00.
Ранее сообщалось, что новогодние елки начнут устанавливать на столичных вокзалах с 7 декабря. Искусственные деревья с украшениями будут готовы к 20 декабря. Их поставят так, чтобы они не мешали проходу пассажиров на девяти крупных железнодорожных станций. Высота украшения составит от полутора до шести метров.
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