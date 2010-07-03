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Москва 24

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23 октября, 21:32

Движение на дублере Ярославского шоссе ограничили по 15 ноября

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на дублере Ярославского шоссе ограничили по 15 ноября из-за инженерных работ. Ограничения действуют круглосуточно в районе дома 5, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

По 3 ноября ограничено круглосуточно движение на одной из трех полос с обустройством временных уширений в районе владения 3, строения 5.

По 15 ноября ограничат движение круглосуточно на одной из трех полос с обустройством временных уширений и на одной из двух полос в районе владения 3, строения 3.

Кроме того, ограничения введут круглосуточно на одной их трех полос с обустройством временных уширений в районе дома 2, корпус 1 на улице Красной Сосны.

Движение транспорта в районе станции МЦК Панфиловская ограничат с 31 октября по 30 ноября. Это связано с реконструкцией газопровода на улице Народного Ополчения.

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