Жители многоквартирных домов в Москве получат права на 222 объекта недвижимости

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений до конца года передадут права на 222 объекта недвижимости. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь указанных объектов составляет 25 тысяч квадратных метров.
"Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях. Горожане смогут оформить эти объекты в общедолевую собственность и использовать их в качестве кладовых и рабочих мест консьержей", – пояснил Ефимов.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман поведал, что передаваемые помещения находятся во всех округах Москвы, кроме ТиНАО. При этом наибольшая их часть (69 объектов) расположена в центре города. На востоке Москвы находятся 38 помещений, на западе – 31 объект.
Граждане смогут обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности после публикации соответствующего постановления.
Ранее сообщалось, что объем выдачи семейной ипотеки в Москве за семь месяцев 2022 года вырос в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года. За обозначенный период в городе приобрели 588 тысяч квадратных метров жилья на сумму 138 миллиардов рублей.
Средняя ставка по семейной ипотеке составила 4,1%.
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