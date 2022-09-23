Жители многоквартирных домов в Москве получат права на 222 объекта недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жителям многоквартирных домов и собственникам нежилых помещений до конца года передадут права на 222 объекта недвижимости. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь указанных объектов составляет 25 тысяч квадратных метров.

"Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях. Горожане смогут оформить эти объекты в общедолевую собственность и использовать их в качестве кладовых и рабочих мест консьержей", – пояснил Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман поведал, что передаваемые помещения находятся во всех округах Москвы, кроме ТиНАО. При этом наибольшая их часть (69 объектов) расположена в центре города. На востоке Москвы находятся 38 помещений, на западе – 31 объект.

Граждане смогут обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности после публикации соответствующего постановления.

Ранее сообщалось, что объем выдачи семейной ипотеки в Москве за семь месяцев 2022 года вырос в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года. За обозначенный период в городе приобрели 588 тысяч квадратных метров жилья на сумму 138 миллиардов рублей.

Средняя ставка по семейной ипотеке составила 4,1%.

