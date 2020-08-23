10 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.

Всего в столице умерли 4 741 человек с коронавирусом. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. Необходимо вызвать врача на дом.

За последние сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев коронавируса. За август это самый низкий показатель. Темп прироста новых случаев заражения составляет 0,24 процента.

Сейчас Москва занимает 18-е место среди субъектов РФ по количеству новых случаев коронавируса с показателем 4,82 на 100 тысяч человек.