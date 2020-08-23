10 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москве за последние сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.
Всего в столице умерли 4 741 человек с коронавирусом. Днем ранее сообщалось об 11 умерших.
В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. Необходимо вызвать врача на дом.
За последние сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев коронавируса. За август это самый низкий показатель. Темп прироста новых случаев заражения составляет 0,24 процента.
Сейчас Москва занимает 18-е место среди субъектов РФ по количеству новых случаев коронавируса с показателем 4,82 на 100 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: