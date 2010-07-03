В Ясеневе и Печатниках откроют BMX-велодромы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два BMX-велодрома откроют в Ясеневе и Печатниках в текущем году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

"Велодромы этого класса предназначены для тренировок и проведения районных соревнований среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет", – сказал Бочкарев, уточнив, что аналогов таким велодромам в столице в настоящее время нет.

Велодромы находятся на Тарусской улице, владение 18 и улице Гурьянова, владение 10, строение 1. Они принадлежат спортивной школе олимпийского резерва "Нагорная".

На велодромах есть трассы со стартовыми машинами и административно-бытовые корпуса с кабинетами для тренеров, персонала и врачей.

Также предусмотрены комнаты охраны, переговорные, раздевалки, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники и ремонтные мастерские.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что этим летом в 28 парках столицы открыты бесплатные площадки для игры в пляжный и классический футбол, волейбол и баскетбол.