В Зеленограде построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Александровка в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

В трехэтажном ФОКе можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Там появится универсальный спортивный зал со вторым светом. Проектом предусмотрена установка лифта.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Предусмотрена парковка на 56 машин. Строительство проведут на средства инвестора.

Ранее сообщалось, что на месте старого физкультурно-оздоровительного комплекса "Раменки" построят современный спортивный центр с бассейном. Новый спорткомплекс будет четырехэтажным.