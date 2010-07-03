В Раменках построят спорткомплекс с бассейном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На месте старого физкультурно-оздоровительного комплекса "Раменки" построят современный спортивный центр с бассейном. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Спортивно-оздоровительный комплекс "Раменки" существует в Москве с 1989 года. Он уже износился, кроме того, от жителей неоднократно поступали различные пожелания, одно из которых – организация занятий по водным видам спорта. Местные власти прислушались к просьбам жителей. В новом спортивном центре появится долгожданный бассейн", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Новый спорткомплекс будет четырехэтажным. Здесь появятся дополнительные залы и секции. Общая площадь комплекса составит 5880 квадратных метров.

Сейчас в комплексе работают секции по разным видам спорта: карате, тхэквондо, дзюдо, детским танцам, большому теннису, шахматам.

1 августа Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ГБУ "Спортивная школа "Косино".

Всего в Москве на сегодняшний день работают 1185 бассейнов. Из них 945 относятся к системе городских учреждений спорта и образования. В 2011-2018 годах в столице было открыто 32 новых бассейна.

