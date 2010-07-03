В 28 парках Москвы можно бесплатно сыграть в футбол, баскетбол и волейбол

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Этим летом в 28 парках столицы открыты бесплатные площадки для спортивных игр, где все желающие могут поиграть в пляжный и классический футбол, волейбол, баскетбол, а также попробовать свои силы в других видах командного спорта. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, поклонникам пляжного волейбола и футбола стоит обратить особое внимание на парк "Фили", где песчаные площадки для игр расположены на берегу Москвы-реки рядом с двумя понтонными бассейнами. Также там можно поиграть в мини-футбол и баскетбол.

Кроме того, сыграть в пляжный футбол можно также в парках “Левобережный” и “Терлецкая дубрава”, в пляжный волейбол – в 11 зонах отдыха, в том числе в “Митине”, “Кузьминках” и “Садовниках”. Зоны классического волейбола открыты в 15 парках, в том числе в Измайловском, Гончаровском и в парке Олимпийской деревни.

В парке "Борисовские пруды" рядом с храмом Живоначальной Троицы оборудовано футбольное поле площадью более 4,5 тысячи квадратных метров с искусственным газоном и резиновой крошкой. Вечером его освещают фонари, а чтобы мяч не улетал, там сделали барьер из плотной канатной сетки.

Также поля с искусственным покрытием есть в Измайловском парке, парке у прудов "Радуга" и в Парке Горького. В последнем также оборудована площадка для игры в стритбол. Площадку же для классического баскетбола можно найти рядом с Пушкинской набережной. Возле нее находится спортивный центр Парка Горького с душем и шкафчиками для хранения одежды. В общей сложности баскетбольные площадки созданы в 11 парках.

Две зоны в 100 квадратных метров каждая для игры в панна сделаны в Бабушкинском парке – этот вид спорта напоминает мини-футбол, только участвуют в игре всего два игрока, пытающиеся забить максимальное количество голов противнику со своей половины поля. Если мяч проходит в ворота сквозь ноги вратаря, матч заканчивается чистой победой отличившегося участника.

Отмечается, что всего в городских парках проложено более 90 километров велодорожек. Также там открыты зоны для воркаута, корты и пункты проката спортивного инвентаря.