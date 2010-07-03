Куда бежать: в каких столичных парках обустроены дорожки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В девяти парках столичного департамента культуры обустроены беговые дорожки. Самые длинные из них находятся в Парке Горького (8 километров), парках "Фили" (5 километров), 50-летия Октября (4,5 километра) и в парке Олимпийской деревни (4 километра).

"В последние годы все больше горожан предпочитают заниматься бегом на свежем воздухе, и в наших парках есть необходимая для этого инфраструктура. Помимо любительских трасс и тропинок, в парках оборудованы специальные беговые дорожки разной протяженности и с разным покрытием (асфальт, мелкая галька или резиновая крошка). Беговые маршруты освещены в темное время суток, вдоль дорожек установлены лавочки для отдыха. На некоторых трассах есть питьевые фонтанчики", – сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Самая длинная беговая трасса начинается в парке искусств "Музеон" и заканчивается в природном заказнике "Воробьевы горы". Они входят в состав Парка Горького, передает портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут пролегает вдоль Крымской, Пушкинской и Андреевской набережных. Здесь есть также три питьевых фонтана: у входа в парк искусств "Музеон" со стороны 3-го Голутвинского переулка, у спортивного центра и у розария в Парке Горького.

Каждую субботу в 9 утра в парке проходят бесплатные групповые пробежки. Участники пробежек встречаются на Андреевской набережной, недалеко от Лужнецкого метромоста.

Бесплатные коллективные пробежки с инструктором проходят в парке 50-летия Октября. Желающие собираются по субботам в 9 утра на центральной аллее парка. Беговая дорожка составляет 4,5 километра в длину и опоясывает всю территорию парка.

В "Сокольниках" на тропе здоровья, благоустроенной в 2018 году, также можно бегать. Дорожка в длину почти достигает трех километров. Вдоль нее обустроены площадки со спортивными тренажерами и беседками для отдыха.

Ранее сообщалось, что зону отдыха площадью 7000 квадратных метров обустроили в рамках благоустройства в северо-восточной части Детского Черкизовского парка.

