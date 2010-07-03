Японцы разработают архитектурную концепцию комплекса Сбербанка

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Японская компания Nikken Sekkei стала победителя международного конкурса на архитектурную концепцию территории делового комплекса "Сбербанк Сити", который появится напротив "Москва-Сити" к концу 2021 года.

Как говорится в сообщении банка, членами жюри конкурса выступили президент Сбербанка Герман Греф, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Концепция предусматривает создание общественных и рабочих пространств. Программа строительства поделена на две части – для сотрудников и общественная зона. Площадь комплекса составит порядка 70 тысяч квадратных метров.

В состав комплекса войдет многофункциональное мультимедийное пространство для проведения конференций. В ближайшее время специалисты совместно с архитекторами приступят к этапу проектирования, сообщает Москомархитектура.

Компания Nikken Sekkei образована в 1900 году. За свою историю приняла участие более чем в 25 тысячах проектов в 50 странах мира. В 2016 году компанией спроектирован жилой комплекс и транспортно-пересадочный узел "Ботанический сад".

Ранее сообщалось, что столичные власти одобрили решение о соединении будущего комплекса Сбербанка и транспортно-пересадочного узла "Кутузовская".