Более 40 новых парковочных мест появится в Зеленограде

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На Каштановой аллее в Зеленограде с 5 сентября появится 42 парковочных места, включая пять для маломобильных граждан.

Это произойдет в связи с введением на улице одностороннего движения, сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей.

Водителей попросили быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

19 августа стало известно, что в Москве сделают пешеходной Школьную улицу, которая соединяет улицу Добровольческую и Рогожский Вал.