Студенческие парламентские клубы Москвы направили бойцам СВО более тонны гумпомощи

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Столичные студенческие парламентские клубы (СПК) отправили бойцам спецоперации и жителям новых регионов России более тонны гуманитарной помощи с начала года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила замглавы столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова, сбор помощи был организован в рамках проекта "СПКпомогает". Его участники отправляют в зону СВО лекарства, паракордовые браслеты и предметы первой необходимости. Многие вещи они делают своими руками.

Зачастую активисты и сами отвозят помощь. Например, в 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола" они доставили дизельные генераторы, тепловые пушки, точки доступа для бесперебойного интернета, бойлеры для воды и комплектующие для БПЛА. Кроме того, груз был направлен в городской специализированный дом ребенка Донецка.

"Мы создаем систему помощи, где каждый студент может внести свой вклад. Ребята объединяются для доброго дела, это не только меняет жизни других, но и воспитывает в нас гражданскую ответственность", – добавил председатель студенческих парламентских клубов Российской государственной академии интеллектуальной собственности Матвей Потехин.

Ранее шесть резидентов столичных технопарков направили в зону проведения спецоперации более 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. В частности, фармкомпания из технопарка "Мосгормаш" разработала и начала производство препаратов, сгущающих кровь и снижающих кровотечение. Они востребованы на передовой в момент, когда необходима оперативная первая помощь.

Другая компания из "Мосмедпарка" выпускает гемостатические бинты, порошок и гель на основе хитозана, который представляет собой биополимер, получаемый из панцирей ракообразных.