Рудин рассказал об идее создания талисмана проекта "Зал "Зарядье" – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский музыкальный талисман проекта "Зал "Зарядье" – детям" станет для юных слушателей проводником в мир музыки. Юные москвичи смогут выбрать его на платформе "Активный гражданин – детям", рассказал генеральный директор культурного учреждения Иван Рудин в беседе с Агентством "Москва".

Он напомнил, что в ноябре 2024 года проект объединил концертные программы для семейной аудитории, в детскую афишу вошли различные интерактивные и мультимедийные спектакли, а также симфонические, джазовые концерты и многое другое.

Ежемесячно в зале "Зарядье" проходит около 10 событий для детей, а для самых маленьких организовывают беби-концерты, в рамках которых они могут взаимодействовать с музыкальными инструментами. При этом с талисманом юные слушатели смогут встретиться как на страницах программ, так и в концертном зале.

Сейчас на платформе представлено 4 варианта имен для талисмана вместе со стихами, которые раскрывают характер каждого персонажа. Проголосовать за понравившийся вариант можно до 30 июля.

Принять участие в голосовании приглашают москвичей от 6 до 14 лет, добавила первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Золотова. Она также отметила, что каждое из 4 имен – Консолькин, Иоганн, Синьор Домидор или Восьмушкин – несет в себе музыкальный смысл и сможет помочь детям лучше понять мир искусства.

Для участия необходимо иметь стандартную учетную запись на mos.ru. Авторизоваться можно также с помощью платформы "Московская электронная школа".

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" юные москвичи выбрали имена для крольчат на ВДНХ. Свое мнение высказали больше 4,8 тысяч горожан. Теперь трех крольчат зовут Пятнышко, Карамелька и Зефир. За первое имя проголосовали 59%, за второе 58%, а за третье – 54% голосов.

