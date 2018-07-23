Определился арендатор исторической усадьбы на Кремлевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старинную усадьбу в Хамовниках сдали в аренду на 49 лет компании "Стар Компани Солнцево". Инвестор в обмен на льготную ставку должен провести ремонт здания. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

Объект культурного наследия федерального значения расположен на Кремлевской набережной. Речь идет о флигеле Городской усадьбы ХVIII – начала ХХ века.

"Начальная стоимость годовой арендной платы составляла 7,4 миллиона рублей. В рамках торгов за объект культурного наследия боролись девять компаний. Победитель аукциона предложил цену в размере 45,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Арендатор, прежде всего, должен осуществить противоаварийные работы на основании инженерно-технического обследования, далее разработать проект реставрационных работ.

"Главный дом усадьбы, о которой мы говорим, был построен для князя Никиты Зотова – наставника и учителя Петра I. Какое-то время в нем располагались помещения водочного завода, а в начале ХХ века его приспособили для "Синематографа" и театра "Миниатюр". Сейчас этот памятник находится в неудовлетворительном состоянии", – прокомментировал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года планируют отреставрировать 200 объектов культурного наследия.