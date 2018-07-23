На Новодевичьем кладбище отреставрировали мемориал Игоря Грабаря

23 июля, 07:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Новодевичьем кладбище завершили реставрацию мемориала советского академика Игоря Грабаря. Специалисты привели в порядок белокаменную стелу, а также ее гранитный постамент. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Он пояснил, что скульптурная композиция была выполнена из известняка. В результате со временем на мемориале появилась плесень и мох. Кроме того, из-за пористой структуры материала, памятник быстрее разрушается. На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, реставрация мемориала велась четыре месяца. Специалисты очистили надгробие и гранитный постамент от пыли и плесени, удалили поверхностные мастиковки, заделали сколы и трещины, загерметизировали швы между плитами, удалили слои старой краски с выбитых на белом камне букв и заполнили их новой, черного и золотого цветов. Поверхность скульптурной композиции покрыли специальным защитным водоотталкивающим составом.
В 1992 года могиле Игоря Грабаря был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
Ежегодно департамент культурного наследия Москвы тратит около 50 миллионов рублей на реставрацию надгробий и могил, занесенных в список объектов культурного наследия. Всего в этом списке числится около 2005 произведений искусства.
Эти памятники неравномерно расположены на 36 различных кладбищах и отдельных территориях столицы. К примеру, на Ваганьковском кладбище находятся 259 таких объектов.
По словам Емельянова, просто отреставрировать объект – недостаточно. Особое место в процессе их восстановления занимает методика послереставрационного ухода, поскольку важно сохранить памятники в таком виде, чтобы каждый житель Москвы мог прийти и насладиться их видами.
За последние семь лет департамент отреставрировал более 200 художественных надгробий. Всего в ближайшие годы планируется восстановить более ста таких объектов. При этом финансированием таких проектов занимается только департамент – частные лица в этом не участвуют.
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