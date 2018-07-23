Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

23 июля, 07:48

На Новодевичьем кладбище отреставрировали мемориал Игоря Грабаря

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Новодевичьем кладбище завершили реставрацию мемориала советского академика Игоря Грабаря. Специалисты привели в порядок белокаменную стелу, а также ее гранитный постамент. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он пояснил, что скульптурная композиция была выполнена из известняка. В результате со временем на мемориале появилась плесень и мох. Кроме того, из-за пористой структуры материала, памятник быстрее разрушается. На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, реставрация мемориала велась четыре месяца. Специалисты очистили надгробие и гранитный постамент от пыли и плесени, удалили поверхностные мастиковки, заделали сколы и трещины, загерметизировали швы между плитами, удалили слои старой краски с выбитых на белом камне букв и заполнили их новой, черного и золотого цветов. Поверхность скульптурной композиции покрыли специальным защитным водоотталкивающим составом.

В 1992 года могиле Игоря Грабаря был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ежегодно департамент культурного наследия Москвы тратит около 50 миллионов рублей на реставрацию надгробий и могил, занесенных в список объектов культурного наследия. Всего в этом списке числится около 2005 произведений искусства.

Эти памятники неравномерно расположены на 36 различных кладбищах и отдельных территориях столицы. К примеру, на Ваганьковском кладбище находятся 259 таких объектов.

По словам Емельянова, просто отреставрировать объект – недостаточно. Особое место в процессе их восстановления занимает методика послереставрационного ухода, поскольку важно сохранить памятники в таком виде, чтобы каждый житель Москвы мог прийти и насладиться их видами.

За последние семь лет департамент отреставрировал более 200 художественных надгробий. Всего в ближайшие годы планируется восстановить более ста таких объектов. При этом финансированием таких проектов занимается только департамент – частные лица в этом не участвуют.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать