Летний сезон стартовал на межрегиональных ярмарках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На межрегиональных ярмарках в Москве начали продавать летние продукты. На прилавках представили сезонные овощи, фрукты и зелень из разных регионов России, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На ярмарках можно купить малину и ежевику из Крыма, черешню из Краснодарского края, клубнику со Ставрополья, из Астраханской и Ростовской областей. Они богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Помимо ягод, на ярмарках продают рукколу, кресс-салат и базилик из Московской области, а также зеленый лук из Тамбовской области. Там же можно приобрести огурцы из разных регионов страны.

Производители из Московской области поставили на ярмарки лимонады. Помимо привычных вкусов, есть напитки из личи и мангостана.

Ярмарки работы во всех округах столицы ежедневно с 10:00 до 20:00. В понедельник приобрести продукты нельзя из-за санитарной обработки помещений.

До этого ярмарку выходного дня на бульваре Дмитрия Донского сделали всесезонной. Благодаря этому покупать фермерские продукты можно будет даже после наступления холодов. Ранее продукты продавали только в теплое время года.

