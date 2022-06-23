Бочкарев оценил строительную готовность станции метро "Университет Дружбы Народов"

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро.
"На станции "Университет Дружбы Народов" завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка и уже начинается монтаж инженерных систем. Строительную готовность станции можно оценить в 68%", – заявил представитель мэрии.
Будущая станция располагается вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Вследствие мелкого заложения у нее будет только один подземный вестибюль.
Бочкарев напомнил, что рядом с новой станцией находятся Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет и Институт биоорганической химии РАН.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов также рассказал о дизайне станции. По словам специалиста, он выдержан в современной эстетике, в нем применяются алюминиевые панели, мрамор, светло-серый гранит и некоторые другие материалы. А в подземном переходе к станции разместят композицию на тему Дружбы народов в стилистике РУДН.
Ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что к 2032 году число станций метро в ТиНАО вырастет до 24. Инвестиции в развитие метрополитена в регионе превышают 200 миллиардов рублей.
Еще 16 станций метро откроют в ТиНАО к 2032 году
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