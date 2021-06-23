В Москве на 20 станциях метро и МЦК из-за жары раздают питьевую воду

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Из-за жары на 20 станциях московского метро и МЦК раздают питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Сегодня снова жара! А мы уже раздаем на станциях воду", – говорится в сообщении.
Получить бутылку с питьевой водой можно на станциях Московского центрального кольца Владыкино, Панфиловская, Нижегородская, Стрешнево, Андроновка, Окружная, Лихоборы, Бульвар Рокоссовского.
Также их раздают на станциях метро "Бунинская аллея", "Студенческая", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Выхино", "Кунцевская", "Фили", "Багратионовская", "Пионерская", "Измайловская", "Филевский парк", "Улица Скобелевская" и "Кутузовская".
Ранее сообщалось, что двойной рекорд температуры может быть установлен в Москве в среду, 23 июня. Суточный рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 23 июня
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