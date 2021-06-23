Оперштаб Москвы разъяснил новый порядок посещения заведений общепита

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Посещение заведений общественного питания в Москве с 28 июня будет возможно только при предъявлении специального QR-кода, который можно получить в электронной медкарте, личном кабинете на портале mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО, напомнили в столичном оперштабе.
"Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru – в личном кабинете; если вы прошли вакцинацию в московской поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в московской лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеете доступа в ЭМК – вы сможете заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получите QR-код", – говорится в сообщении.
По итогам вакцинации QR-код также станет доступным на федеральном портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".
В оперштабе напомнили, что иностранцы также могут посещать столичные рестораны при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Что касается посетителей с медотводом от прививки, то они должны также предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Сергей Собянин объявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до предъявления.
Также с 22 июня в Москве вводится запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В городе будут закрыты все фан-зоны и танцполы вне зависимости от количества участников проводимых мероприятий.
Более 180 рестораторов Москвы готовы к работе в "бесковидном" режиме
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