Как будут работать социальные учреждения 24 июня и 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальные учреждения столицы будут работать в соответствии с особым графиком 24 июня и 1 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Оба этих дня – официальные выходные. На 24 июня назначен парад Победы, а 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.



Медицинские организации

Взрослые поликлиники в выходные дни будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, а медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Помощь горожанам с симптомами коронавируса или ОРВИ будут оказывать оперативно. Кроме того, сохраняется круглосуточный режим работы амбулаторных КТ-центров. Травмпункты будут доступны либо круглосуточно, либо в соответствии с графиком работы поликлиник.

Что касается женских консультаций, то 24 июня попасть на прием можно будет с 09:00 до 15:00. А 1 июля будет открыто только по одной консультации округа. Принимать будут с 09:00 до 15:00.

Наконец детские поликлиники будут работать как на выезд, так и на месте. 24 июня и 1 июля помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:30. Травматологические отделения поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты – с 06:30 до 15:00.



Центры "Мои документы"

Центры госуслуг "Мои документы" 24 июня и 1 июля сохранят привычный режим работы. В районные отделения можно обратиться с 08:00 до 20:00, а флагманские центры ведут прием с 10:00 до 22:00. Предварительная запись потребуется только для тех услуг, которые обычно предоставляются именно с таким условием.



Ветеринарные клиники

Без изменений также останется работа ветеринарных учреждений Москвы. Записаться на прием можно через mos.ru, мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25. По тому же телефону можно вызвать ветеринара на дом.



Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания

Большая часть ЗАГСов будет работать в соответствии с ранее поданными заявлениями и по предварительной записи. Она доступна по телефону +7 (495) 777-77-77 или на портале госуслуг.

Тем не менее некоторые отделы будут закрыты. 24 июня закроют:

- Бабушкинский,

- Замоскворецкий,

- Кунцевский,

- Левобережный,

- Люблинский,

- Медведковский,

- Новофедоровский,

- Тверской,

- Ухтомский,

- Хамовнический отделы ЗАГС,

- отдел ЗАГС в Южном Бутове,

- дворцы бракосочетания на ВДНХ, № 3 и 4.

1 июля будут недоступны:

- Бабушкинский,

- Замоскворецкий,

- Левобережный,

- Новофедоровский,

- Ухтомский,

- Хорошевский отделы ЗАГС,

- дворцы бракосочетания № 3 и 4.



Иные социальные учреждения

24 июня и 1 июля не будут работать Главархив Москвы, центры "Моя карьера" и семейные центры. Аналогичное решение принято в отношении центров социального обслуживания. Некоторые услуги можно будет получить по телефону, например помощь юристов или психологов.

Центры "Моя работа" будут работать в дистанционном формате. Среди доступных онлайн-услуг – возможность подать заявление на пособие по безработице, профтестирование или курсы переквалификации.

Аналогично дистанционная работа 24 июня и 1 июля будет доступна для учреждений "Мой социальный центр".

