Как будут работать социальные учреждения 24 июня и 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Социальные учреждения столицы будут работать в соответствии с особым графиком 24 июня и 1 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Оба этих дня – официальные выходные. На 24 июня назначен парад Победы, а 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Взрослые поликлиники в выходные дни будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, а медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Помощь горожанам с симптомами коронавируса или ОРВИ будут оказывать оперативно. Кроме того, сохраняется круглосуточный режим работы амбулаторных КТ-центров. Травмпункты будут доступны либо круглосуточно, либо в соответствии с графиком работы поликлиник.
Что касается женских консультаций, то 24 июня попасть на прием можно будет с 09:00 до 15:00. А 1 июля будет открыто только по одной консультации округа. Принимать будут с 09:00 до 15:00.
Наконец детские поликлиники будут работать как на выезд, так и на месте. 24 июня и 1 июля помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:30. Травматологические отделения поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты – с 06:30 до 15:00.
Центры госуслуг "Мои документы" 24 июня и 1 июля сохранят привычный режим работы. В районные отделения можно обратиться с 08:00 до 20:00, а флагманские центры ведут прием с 10:00 до 22:00. Предварительная запись потребуется только для тех услуг, которые обычно предоставляются именно с таким условием.
Без изменений также останется работа ветеринарных учреждений Москвы. Записаться на прием можно через mos.ru, мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25. По тому же телефону можно вызвать ветеринара на дом.
Большая часть ЗАГСов будет работать в соответствии с ранее поданными заявлениями и по предварительной записи. Она доступна по телефону +7 (495) 777-77-77 или на портале госуслуг.
Тем не менее некоторые отделы будут закрыты. 24 июня закроют:
- Бабушкинский,
- Замоскворецкий,
- Кунцевский,
- Левобережный,
- Люблинский,
- Медведковский,
- Новофедоровский,
- Тверской,
- Ухтомский,
- Хамовнический отделы ЗАГС,
- отдел ЗАГС в Южном Бутове,
- дворцы бракосочетания на ВДНХ, № 3 и 4.
1 июля будут недоступны:
- Бабушкинский,
- Замоскворецкий,
- Левобережный,
- Новофедоровский,
- Ухтомский,
- Хорошевский отделы ЗАГС,
- дворцы бракосочетания № 3 и 4.
24 июня и 1 июля не будут работать Главархив Москвы, центры "Моя карьера" и семейные центры. Аналогичное решение принято в отношении центров социального обслуживания. Некоторые услуги можно будет получить по телефону, например помощь юристов или психологов.
Центры "Моя работа" будут работать в дистанционном формате. Среди доступных онлайн-услуг – возможность подать заявление на пособие по безработице, профтестирование или курсы переквалификации.
Аналогично дистанционная работа 24 июня и 1 июля будет доступна для учреждений "Мой социальный центр".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: