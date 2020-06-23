День мореплавателя отметят на ВДНХ 25 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На ВДНХ 25 июня организуют мероприятия в режиме онлайн и офлайн по случаю Дня мореплавателя. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы подготовили специальную программу, в которую вошли как онлайн-мероприятия, так и события, которые пройдут на территории выставки. Главной площадкой станет центр океанографии и морской биологии "Москвариум", – приводятся в материале слова представителя в пресс-службы ВДНХ.
25 июня дети младше 12 лет смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума". Однако свободным вход будет для тех, кто придет в тельняшках. Для бесплатного прохода нужно будет подойти к стойке информации на первом этаже комплекса и получить специальный браслет. Подробную информацию можно найти на сайте "Москвариума".
Кроме того, в 12:10, 15:10 и 17:45 можно будет посмотреть показательные тренировки азиатских выдр. Байкальские нерпы выступят в 12:30, 15:30 и 18:10. Весь день в "Москвариуме" также будут звучать аудиопоздравления с цитатами известных людей о море, а на втором этаже экспозиции "Аквариум" можно будет посмотреть фильмы об исследованиях Мирового океана и морских путешествиях.
На страницах "Москвариума" в социальных сетях будут опубликованы видеоролики. В 12:00 появится поздравление с Днем мореплавателя от семьи путешественников Андрея и Марины Клочковых. В 15:00 состоится онлайн-встреча с российским путешественником и журналистом Григорием Кубатьяном.
16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.
Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.
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