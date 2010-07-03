Тематические рестораны будут работать более чем в 100 московских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К новому учебному году тематические рестораны появятся еще в 34 столичных школах. К сентябрю они будут работать в более чем 100 образовательных учреждениях города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Стиль для каждого конкретного ресторана выберут сами ученики и учителя. Отмечается, что дизайн школьных столовых меняют, только если проект подержало большинство. Тематика новых школьных ресторанов может быть самой разнообразной: "Молекулярная кухня", "Космические войска", "Алые паруса", "Жюль Верн", "Городские легенды", "Парк Кусково", а также "Цветы", "Времена года" и "Пейзажи".

В соответствии с выбранной темой в школьных столовых появляются росписи на стенах, картины, занавески и посуда. Кроме того, меняется подача блюд, разрабатывают дополнительное тематическое меню.

Например, в 2018 году в московской школе № 1540 открылся ресторан "Бахайские сады". По словам мамы одного их учеников Татьяны Розенталь, "атмосфера здесь изменилась кардинально, стало светло и уютно". "На стенах интересные средиземноморские пейзажи. Также появились вкусные и яркие, как сам ресторан, новинки: фруктово-ягодное желе, облепиховый чай, медальоны из индейки, кукурузный салат с курицей", − рассказала москвичка.

Проект "Мой школьный ресторан" стартовал в столице в 2013 году. Он призван превратить школьную столовую в место общения и отдыха учеников, где они смогут с удовольствием проводить время на переменах.