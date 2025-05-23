Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино введены в эксплуатацию два жилых дома, построенных по программе реновации. В новостройках суммарно располагается 600 квартир, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова.

Здания расположены на улицах Люблинской и Краснодонской.

"На Люблинской улице возведен трехсекционный дом с площадью квартир 14,3 тысячи квадратных метров, на Краснодонской – восьмисекционное здание с площадью квартир 20 тысяч "квадратов", – рассказал Слободчиков.

По его словам, на первых этажах зданий находятся холлы, колясочные, рабочие места консьержей, а также коммерческие помещения. Кроме того, дома с безбарьерной средой для маломобильных граждан оснащены системами видеонаблюдения и пожаротушения, а в квартирах выполнена улучшенная отделка.

Как отметил Слободчиков, в ходе строительства инспекторы Мосгосстройнадзора провели в совокупности 20 выездных проверок. К работе также привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного по программе реновации жилого дома в районе Черемушки. Площадь здания составила примерно 21 тысячу квадратных метров. Здесь также предусмотрено открытие нежилых объектов. Рядом с жилой постройкой высажены деревья и кустарники, обустроены детская и спортивные площадки.