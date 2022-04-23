Хлебозаводы Москвы испекут к Пасхе более миллиона куличей и кексов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве к Пасхе испекут более миллиона куличей и кексов. Изготовлением выпечки займутся два крупных хлебо-булочных комбината. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, Москва является одним из крупнейших производителей хлеба и кондитерских изделий в России.

"Традиционно к Пасхе в столице разворачивается масштабный выпуск куличей. В этом году два крупных производителя хлебобулочных изделий города подготовят к празднику более миллиона куличей и кексов по 11 уникальным рецептам", – отметил Овчинский.

Общий вес продукции, которую изготовят к празднику, составит почти 400 тонн. Это на 65 тонн больше, чем годом ранее.

Более 295 тонн куличей и кексов изготовит булочно-кондитерский комбинат "Коломенский". К Пасхе на предприятии выпустят почти 814 тысяч изделий, приготовленных по шести эксклюзивным рецептам. Объем производства праздничной продукции на 53 тонны превысит показатели прошлого года.

В свою очередь, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" произведет больше 75 тонн популярных "Майских" куличей с сахарной пудрой, помадкой и яркой посыпкой, а также свыше 14 тонн "Пасхальных" кексов с праздничными украшениями. Праздничной новинкой будет кекс "Морковник", упакованный в специальную подарочную коробку. Общий объем произведенного пасхального ассортимента составит порядка 250 тысяч изделий.

Приобрести товары жители столицы и ближайшего Подмосковья смогут в более чем 5 тысячах торговых точек. Доступен заказ продукции и в онлайн-гипермаркетах.

Ранее глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал Москве 24, можно ли не соблюдавшим пост верующим встречать Пасху. Он отметил, что у тех людей, которые не соблюдали пост, могут быть на это свои причины. Поэтому запрещать им праздновать воскресение Христа просто не по-христиански. Священнослужитель добавил, что встреча Пасхи – это в первую очередь не яйца и куличи, а обращение к Христу.