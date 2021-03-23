Сергунина рассказала о развитии столичной платформы "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители более 27 тысяч столичных домов зарегистрировались на платформе "Электронный дом", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, это больше 60 процентов от общего числа многоквартирных домов в столице. По ее словам, в диспетчерский центр и на портал "Наш город" еженедельно поступает примерно тысяча заявок.

С ноября 2020 года на платформе можно проводить общие собрания собственников и голосования. Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что более 20 процентов пользователей – люди старше 50 лет.

Кроме того, с помощью "Электронного дома" пользователи могут вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, прочитать новости своего района и дома.

На платформе принимают заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и другим вопросам. Для регистрации на платформе необходимо зайти на сайт ed.mos.ru или в приложение "Электронный дом Москва".