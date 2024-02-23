Дом по реновации построят в районе Алексеевский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Дом по программе реновации построят в столичном районе Алексеевский. Здание возведут по адресу улица Константинова, земельный участок № 2. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета государственного строительного надзора города Антона Слободчикова.

По его словам, ведомство уже выдало разрешение на строительство. Общая площадь новостройки с подземной парковкой составит 19,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположатся вестибюли со сквозным проходом, колясочными, местами для консьержей и лифтовыми холлами, сказал Слободчиков и добавил, что в нежилой части здания будут коммерческие помещения.

Всего в доме предусмотрено 196 квартир, из которых 63 – однокомнатные, 98 – двухкомнатные, 35 – трехкомнатные. Три жилых помещения оборудуют для проживания маломобильных граждан.

Фасады новостройки выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных фиброцементными плитами. Также там установят металлические корзины для кондиционеров.

Кроме того, рядом с жилым домом обустроят проезды, тротуары и парковки. Во дворе будут детские и спортивные площадки и места для отдыха, также специалисты установят малые архитектурные формы, смонтируют уличное освещение и проведут озеленение.

Слободчиков указал, что возведение дома на улице Константинова будет находиться под надзором инспекторов ведомства на протяжении всех этапов. После того как застройщик пришлет извещение о начале работ, будет составлен индивидуальный график проверок объекта, заключил он.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по реновации начали строить по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. По словам главы Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, в здании будет 390 квартир, шесть из них адаптируют для маломобильных жильцов. Он добавил, что фасады новостройки выполнят в терракотовых и теплых песочных оттенках.

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