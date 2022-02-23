Канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать во время салюта в среду

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве не будет работать во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Обращаем ваше внимание, на время салюта работа канатной дороги будет приостановлена с 20.00 до 21.15", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, 23 февраля, 7-8 марта канатная дорога будет работать с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня.

Москвичам и гостям города посоветовали планировать время поездки заранее.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Горожане смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Также в "Москвариуме" все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".