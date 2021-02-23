Более 800 столичных пар поженились с 20 по 22 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Более 800 пар заключили брак в Москве накануне Дня защитника Отечества – с 20 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления ЗАГС.
В ведомстве подчеркнули, что более 100 церемоний прошли на необычных площадках: в особняке на Волхонке, особняке Спиридонова, башне Меркурий, башне Око ресторане "Birds", доме торжеств Сафиса, в современном пространстве Согласие-Холл и на стадионе "Спартак".
"Кроме того, канун праздника выпал на красивую дату 20.02, что также привлекает молодоженов. Максимально возможное число браков зарегистрировали во Дворцах бракосочетания №1 и №5, а также в Таганском и Шипиловском отделах ЗАГС", – говорится в сообщении.
21 и 22 февраля отделы ЗАГС не работали. В эти дни регистрации (более 120) проходили во Дворцах бракосочетания №1 и №3.
В пресс-службе добавили, что ведомство и Музей военной формы Российского военно-исторического общества поздравили молодоженов во Дворце бракосочетания №5 и Шипиловском отделе ЗАГС. 20 пар получили пригласительные билеты на посещение музея. Также брак накануне праздника заключали военнослужащие.
Ранее Управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самой востребованной площадкой оказался особняк Royal.
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